Росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК: що кажуть у компанії

Російські війська вкотре здійснили черговий удар по об’єктах критичної інфраструктури України, наразі є багато проблем по регіонах України щодо електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада була масштабна атака на міста України, є багато постраждавши.