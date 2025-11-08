- Дата публікації
Категорія
- Війна
Росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК: що кажуть у компанії
Наразі електрики роблять усе, для відновлення.
Російські війська вкотре здійснили черговий удар по об’єктах критичної інфраструктури України, наразі є багато проблем по регіонах України щодо електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК.
«Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 листопада була масштабна атака на міста України, є багато постраждавши.