ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК: що кажуть у компанії

Наразі електрики роблять усе, для відновлення.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Електрика

Електрика / © Pixabay

Російські війська вкотре здійснили черговий удар по об’єктах критичної інфраструктури України, наразі є багато проблем по регіонах України щодо електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада була масштабна атака на міста України, є багато постраждавши.

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie