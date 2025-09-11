- Дата публікації
Війна
18
1 хв
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині — ОВА (фото)
Попередньо обійшлося без постраждалих.
Російські загарбники в ніч проти 11 вересня атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
«Внаслідок атаки ворожих БпЛА цієї ночі пошкоджені будівлі навчального закладу та транспорт установи», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією ОВА, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна.
Попередньо обійшлося без постраждалих. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.
Раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 11 вересня було чутно вибухи.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 11 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.