Наслідки атаки на Суми

Російські загарбники в ніч проти 11 вересня атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Внаслідок атаки ворожих БпЛА цієї ночі пошкоджені будівлі навчального закладу та транспорт установи», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією ОВА, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджені вікна.

Попередньо обійшлося без постраждалих. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 11 вересня було чутно вибухи.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 11 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.