Атакувала навмисно: що відомо про удар Росії по ТЦК у Полтаві

Наслідки російської атаки у Полтаві 3 липня / Джерело: інтернет-видання «Полтавщина»

Реклама

У четвер, 3 липня, армія РФ здійснила масовану атаку безпілотниками на Полтаву.

Однією з головних цілей ворога стала будівля Полтавського міського та обласного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Внаслідок двох прямих влучань виникли пожежі, а також постраждали житлові будинки, магазини та інфраструктура міста.

Реклама

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку росіян на Полтавський ТЦК та СП.

Росіяни атакували Полтаву

Зранку 3 липня росіяни атакували місто Полтава безпілотниками, ймовірно «Шахедами». Зокрема, окупанти вдарили по будівлі Полтавського ТЦК та СП.

Було два влучання: перше на території Полтавського міського ТЦК, друге — на території Полтавського обласного ТЦК.

Дата публікації 16:16, 03.07.25 Кількість переглядів 59 Удар ворожих дронів по ТЦК у Полтаві потрапив на відео

Внаслідок одного з влучань, у будівлі ТЦК виникла масштабна пожежа, ще одне влучання спричинило загоряння на території приватного житлового будинку, який розташований поруч з обласним ТЦК.

Реклама

Окрім того, у місті пошкоджені будинки, магазини, заклади освіти, автомобілі та зупинка громадського транспорту.

Наслідки атаки росіян у Полтаві

Наслідки атаки росіян у Полтаві

Наслідки атаки росіян у Полтаві

На місці події працювали екстрені служби, розгорнуто міські штаби ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Своєю чергою місцева влада та військові закликали мешканців дотримуватися правил безпеки, оскільки існувала загроза повторних ударів.

СБУ розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Реклама

Що відомо про постраждалих

За інформацією тимчасового виконувача обов’язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, внаслідок ворожої атаки 47 людей постраждало, двоє — загинули.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в етері Суспільного розповів, що внаслідок російської атаки постраждало двоє військових ТЦК та СП та двоє військовослужбовців ЗСУ.

«Із числа військових двоє постраждалих та дві працівниці ЗСУ», — сказав Саранцев.

© ДСНС © ДСНС

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок російського удару по ТЦК, загинули: студент місцевого вишу і колишній військовий, який був демобілізованим із лав ЗСУ.

Реклама

Видання зазначає, що обидва загиблих на момент атаки випадково опинилися поблизу будівлі ТЦК.

Також там уточнили, що серед травмованих, окрім військових, — цивільні особи та поліцейський. Окрім того, шестеро поранених перебувають у тяжкому стані.

Травми різні: це й переломи, й рани від уламків, й відірвані пальці. Усі потерпілі отримують потрібну медичну допомогу.

Удар по ТЦК у Полтаві був навмисним

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в етері «Суспільного» заявив, що удар по ТЦК у Полтаві був цілеспрямованим. За його словами Росія намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні.

Реклама

Він нагадав, що подібний ворог уже атакував будівлю ТЦК у Кривому Розі.

«Так, це була цілеспрямована атака. Ворог хоче зірвати процес мобілізації, але хочу застерегти: їм ще рано святкувати. Ми продовжимо формувати армію та залучати українців до оборони», — зазначив Саранцев.

Зокрема, він наголосив, що після попередніх атак, алгоритми безпеки в ТЦК та інших військових установах змінили.

«Під час тривоги всі повинні залишити будівлі й прямувати до укриттів. Це обов’язкове правило для всіх військових частин, усіх ТЦК по всій країні», — зазначив Саранцев.

Реклама

Також він наголосив, що збереження життя військових та цивільних, котрі перебувають у приміщеннях ТЦК залишається пріоритетом.

Атака росіян по ТЦК у Кривому Розі

Днями раніше, а саме 30 червня, ворог атакував безпілотниками місце поблизу будівлі одного з районних ТЦК і САП у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.

Тоді під час повітряної тривоги сталися вибухи у місті, виникла пожежа.

Однак, тоді військовослужбовці та цивільні, які були у місцевому ТЦК, не постраждали, адже знаходилися в укритті.

Реклама

«Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу», — зазначили у ЗСУ.

Проте, внаслідок атаки постраждали цивільні, які перебували поряд з місцем атаки.

Росія намагається вбити якомога більше українських військових

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в коментарі для ТСН.ua розповів, що Росія намагається вбити якомога більше військових. Ворог знає, що у будівлях ТЦК та СП є велике скупчення людей, тому атакують їх цілеспрямовано.

«Таким чином Росія намагається вбити якомога більше військових. Росіяни знають, що в тих будівлях, за тією адресою було щонайменше десяток військовослужбовців. Тобто впевнені стовідсотково», — пояснив Ступак.

Реклама

Експерт припускає, що ворог має план із конкретними показниками для нагородження своїх.

«Можливо, у росіян є план щодо якихось показників, якого намагаються дотримуватися. Це те, за що в Росії можуть отримувати нагороди», — сказав експерт

Крім того, удари по ТЦК можуть спровокувати паніку серед мобілізованих.

Ступак попередив, що такі атаки росіян триватимуть.

Реклама

Нагадаємо, 3 липня окупанти атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки загинуло двоє працівників порту, шестеро — отримали поранення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.