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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Україну дронами та ракетами: головні новини ночі 6 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракетна атака

Ракетна атака / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 6 квітня 2025 року:

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