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- Категорія
- Війна
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Росіяни атакували Україну дронами та ракетами: головні новини ночі 6 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 6 квітня 2025 року:
Унаслідок російської атаки на Київ є постраждалі Читати далі –>
Унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у двох районах Читати далі –>
У Києві пролунали гучні вибухи: столицю атакували балістикою Читати далі –>
Україну охопила масштабна повітряна тривога: названа причина Читати далі –>
Дрони атакували Миколаїв: є постраждалі Читати далі –>