Росіяни атакували залізницю у трьох областях України (фото)

Руйнування на залізниці через російські удари / © "Укрзалізниця"

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Російські війська вночі та вранці 28 травня атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Харківській, Донецькій та Сумській областях.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Через російську атаку на Харківщині уламки безпілотника потрапили на колію. Через це залізничники тимчасово перекрили рух, щоби поліція та надзвичайники знешкодити залишки ворожого дрона. Після цього рух оперативно відновили.

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У Словʼянську на Донеччині через бойові дії була пошкоджена контактна мережа. Окрім того, уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Вранці місто зазнало ворожого обстрілу, під час якого було пошкоджено вікна у будівлі вокзалу.

На Сумщині російський безпілотник незначно пошкодив колію. Рух ділянкою відбувається без затримок.

У всіх випадках минулося без жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів.

«Залізничники продовжують оперативно лагодити інфраструктуру і забезпечувати рух країною, попри намагання ворога втрутитись і зупинити його», — резюмували в «Укрзалізниці».

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Наслідки російської атаки на заліницю / © "Укрзалізниця"

Наслідки російської атаки на заліницю / © "Укрзалізниця"

Наслідки російської атаки на заліницю / © "Укрзалізниця"

Наслідки російської атаки на заліницю / © "Укрзалізниця"

Наслідки російської атаки на заліницю / © "Укрзалізниця"