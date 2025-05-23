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- Війна
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Росіяни атакували залізницю в Чернівецькій області
«Укрзалізниця»заявила про нічний удар РФ по залізниці на Буковині, де зафіксовано пошкодження.
Російські війська у ніч проти 23 травня атакували залізницю в Чернівецькій області. Зафіксовано пошкодження.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
Через російську атаку на залізницю на Буковині була пошкоджена залізнична інфраструктура.
Минулося без жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів.
«Продовжуємо рух», — додали в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, у ніч проти 23 травня Україну атакували російські безпілотники. Під час повітряної тривоги на території Чернівецької області пролунали вибухи.
Окрім Буковини, нічні вибухи також лунали у Сумській, Полтавській, Київській, Харківській областях, у Миколаєві та області, у Донецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.