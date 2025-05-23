Росіяни атакували залізницю в Чернівецькій області

Потяг «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

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Російські війська у ніч проти 23 травня атакували залізницю в Чернівецькій області. Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Через російську атаку на залізницю на Буковині була пошкоджена залізнична інфраструктура.

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Минулося без жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів.

Читайте також Дата публікації 00:55, 23.05.25 Категорія Укрaїнa Кількість переглядів 3469 На Запоріжжі пролунали вибухи Автор публікації Олена Кузьмич

«Продовжуємо рух», — додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня Україну атакували російські безпілотники. Під час повітряної тривоги на території Чернівецької області пролунали вибухи.

Окрім Буковини, нічні вибухи також лунали у Сумській, Полтавській, Київській, Харківській областях, у Миколаєві та області, у Донецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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