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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни атакували залізницю в Чернівецькій області

«Укрзалізниця»заявила про нічний удар РФ по залізниці на Буковині, де зафіксовано пошкодження.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Потяг «Укрзалізниці»

Потяг «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

Російські війська у ніч проти 23 травня атакували залізницю в Чернівецькій області. Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Через російську атаку на залізницю на Буковині була пошкоджена залізнична інфраструктура.

Минулося без жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів.

«Продовжуємо рух», — додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня Україну атакували російські безпілотники. Під час повітряної тривоги на території Чернівецької області пролунали вибухи.

Окрім Буковини, нічні вибухи також лунали у Сумській, Полтавській, Київській, Харківській областях, у Миколаєві та області, у Донецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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