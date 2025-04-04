Росіяни атакували Запоріжжя сімома безпілотниками, є потерпілий

Атака на Запоріжжя 4 квітня / © @ivan_fedorov_zp

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Щонайменше 7 безпілотників запустив ворог по Запоріжжю та Запорізькому району у ніч на 4 квітня 2025 року.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки постраждав 63-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу.

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Також пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Дніпру: є потерпілі. Медичну допомогу трьом потерпілим надали на місці. Лікуватися будуть амбулаторно.