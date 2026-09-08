Росіяни б’ють по пасажирських поїздах: в «Укрзалізниці» розповіли, як діяти під час атаки

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Російські війська знову атакували приміський поїзд на Сумщині. Перед ударом рухомий склад завчасно зупинили через загрозу, а пасажирів евакуювали. Втім, за попередніми даними, не всі відійшли на достатньо безпечну відстань — є люди з уламковими пораненнями.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

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Першу допомогу постраждалим надала поїзна бригада на місці. Згодом прибули медики.

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Перцовський наголосив, що в прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура залишаються одними з основних цілей російських атак. Тому під час безпекової зупинки пасажири мають негайно виконувати вказівки працівників залізниці.

«При безпековій зупинці та оголошеній евакуації: терміново слідуйте (за наявності) в укриття, або при зупинці на перегоні чи на зупинковому пункті без укриття — принаймні на відстань у понад 200 м! Інакше — наражаєте себе на смертельну небезпеку», — закликав він.

За словами керівника УЗ, у переважній більшості випадків поїзди вдається зупинити завчасно після виявлення загрози. Однак безпека пасажирів залежить і від того, наскільки швидко вони залишають небезпечну зону.

«Ці правила написані кров’ю. Але цієї крові немає жодної необхідності додавати. 99% випадків чи навіть більше — поїзди завчасно зупиняємо при загрозі. Ключове: не втрачати час та діяти чітко згідно вказівок. Ціна нехтування цих правил — життя та здоров’я», — наголосив Перцовський.

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Він також закликав передати ці правила родичам і знайомим, які часто користуються приміськими поїздами.

Раніше видання The Guardian повідомило, що Росія розпочала новий смертельний етап війни проти України, навмисно атакуючи залізничну мережу країни.

Зазначається, що від моменту повномасштабного вторгнення Росії загинуло 58 залізничників та щонайменше 318 отримали поранення. Залізнична мережа України є третьою за величиною в Європі, маючи 24 000 км колій. Вона була рятівним колом для цивільного населення країни під час війни, перевозячи чотири мільйони людей та, за оцінками, 120 000 домашніх тварин. Вона привозить до Києва світових лідерів.

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