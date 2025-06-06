Росіяни били по житловому масиву Чернігова: наслідки комбінованого удару (фото)

Росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову

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У ніч проти 6 червня росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. Попередньо, атакували безпілотниками типу «Герань-2» і балістикою — крилата ракета та «Іскандер-М». 14 вибухів. Внаслідок ударів поранено людей. Проте є інформація, що під завалами будівель можуть бути люди.

Про це доповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Били по житловому масиву — пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

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Четверо людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.

В Чернігові пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди.

Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла.

На місцях ударів працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники, енергетики та всі екстрені служби.

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Тим часом у Києві загинули троє рятувальників, дев’ятеро отримали поранення внаслідок ворожої атаки 6 червня.

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