Росіяни дронами атакували евакуаційний екіпаж на Херсонщині: які наслідки

РФ дронами атакувала евакуаційний екіпаж на Херсонщині

Реклама

Сьогодні, 4 квітня, російські терористи дронами атакували евакуаційний екіпаж ГО "Бути добру на Херсонщині". Постраждав керівник організації.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Керівник організації Андрій Петухов, який тісно співпрацює з Херсонською міською військовою адміністрацією в питаннях евакуації, мав 5 заявок на виїзд людей і тварин із небезпечної зони.

Реклама

“Зранку він виїхав з надією, що поїздка буде вдалою. Але на зворотному шляху ворог вдарив по автівці кількома БпЛА”, — розповіла влада.

На щастя, загиблих немає. Тільки завдяки броньованому авто. Проте самої машини вже немає — вона згоріла вщент.

“Ра***ти не просто перетворюють на пекло життя наших людей у "червоних" зонах прифронтової Херсонської громади — вони унеможливлюють евакуаційні заходи звідти”, — акцентував Мрочко.

Андрію бажаємо якнайшвидше відновитись.

Раніше у Херсоні під російський обстріл потрапила бригада "швидкої", яка допомагала пораненому. Є постраждалі.