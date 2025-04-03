Росіяни фактично захопили Розлив — військовий оглядач

Російські військові

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Ворог фактично захопив Розлив, контролюючи близько 90% села.

Про це повідомив воєнний оглядач Богдан Мирошников.

“Нашого гарнізону там практично немає, залишилися ті, хто ще веде арʼєргардні бої. Тепер потрібно не просто виходити з Костянтинополя, а терміново це робити, бо буде повна біда”, — пише журналіст.

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Він пояснив, що у тому місці з однієї сторони по дорозі — ворог, з іншої — річка. Місця для виходу дуже мало.

Наступний рубіж оборони — Олексіївка-Багатир. Села знаходяться по обидва береги Вовчої, і принаймні в Олексіївці можна оборонятися доволі довго. Далі також є непогані місця для тривалої оборони, тому просування ворога не буде швидким.

“Якщо, звісно, вони чергову дивізію туди не перекинуть, щоб атакувати Новопавлівку. Але на цей час це не більше, ніж їх вологі мрії”, — резюмував оглядач.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що противник не залишає спроб взяти під контроль місто Часів Яр.