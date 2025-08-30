Росіяни фантазують про успіхи на фронті: скільки територій реально захопили війська РФ

Окупанти / © Associated Press

Реклама

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що російські війська значно збільшили темпи наступу в Україні, однак дані міжнародних аналітиків і Генштабу України це спростовують.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Заяви Бєлоусова

29 серпня Бєлоусов стверджував, що на початку 2025 року російські війська захоплювали від 300 до 400 квадратних кілометрів щомісяця, а нині нібито здобувають від 600 до 700 квадратних кілометрів.

Реклама

Дані ISW

За підрахунками Інституту вивчення війни (ISW), у січні 2025 року росіяни просунулися на 426 км², у лютому — на 310 км², у березні — 193 км², у квітні — 173 км², у травні — 499 км², у червні — 465 км², у липні — 445 км². Станом на серпень — близько 500 км². Це значно менше від заявлених Кремлем цифр.

ISW наголошує, що більшість цих успіхів досягаються у районах без потужної оборони, а штурми супроводжуються величезними втратами.

За даними Генштабу України, лише у серпні росіяни втрачають у середньому 938 військових щодня. Попри це, Бєлоусов заявляє, що 97% поранених повертаються на фронт, що підтверджує практику відправки бійців навіть після поранень.

Таким чином, заяви Кремля про «значні успіхи» є перебільшеними. Реальні цифри свідчать: ціна російського наступу — тисячі загиблих і поранених щодня.

Реклама

Нагадаємо, на Лиманському напрямку російська армія здійснює активні штурмові, щоб виснажити українські підрозділи.

За даними експертів, у Донецькій області на Лиманському напрямку росіяни просунулися поблизу Шандриголового та на розташованому поруч ще одному своєму вклиненні — біля Дерилового.