Росіяни готують масштабний прорив: двом містам загрожує оточення

ЗСУ тримають оборону / © Getty Images

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Російські окупаційні війська готують масштабний прорив на Донбасі та перекидають бригади з трьох ділянок фронту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що військове командування РФ передислокувало підрозділи 68-го армійського корпусу та 58-ї загальновійськової армії на Торецький напрямок з району Курахове та окупованих районів на заході Запорізької області.

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За даними геолокаційних карт, російські війська нещодавно здійснили механізовану атаку у кількості взводу та просунулися у східній та південній частинах населеного пункту Мирне (на південний захід від Торецька).

Підрозділи цієї бригади, ймовірно, зараз розосереджені кількома ділянками фронту. Російський блогер 4 травня зазначив, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) ведуть бойові дії в районах Старої Миколаївки та Олександрополя, а також проводять зачистки біля Калинового (усі населені пункти розташовані на південний захід від Торецька). Експерти також звернули увагу на повідомлення про те, що підрозділи цієї дивізії станом на 4 травня все ще перебували на Запорізькому напрямку, і що, ймовірно, дивізія зараз розподілена між Запорізьким та Торецьким напрямками.

«На початку 2025 року російське військове командування посилювало наступальні операції на південний захід від Торецька підрозділами 150-ї та 20-ї мотострілкових дивізій (обидві входять до складу 8-ї загальновійськової армії, Південний військовий округ). Повторне переміщення підкріплень з трьох різних ділянок пріоритетних», — констатують у ISW.

Аналітики припускають, що російські сили можуть спробувати використати нещодавні передислокації на Торецьке та східне Покровське напрями в рамках взаємозалежної операції, спрямованої на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька для подальшого просування на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська та Мирнограда.

Раніше експерт повідомив, коли Росія може почати свій новий наступ. Більше про це читайте у новині.