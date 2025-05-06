ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2296
Час на прочитання
2 хв

Росіяни готують масштабний прорив: двом містам загрожує оточення

На Донбасі окупанти готуються до наступу — перекидають свої сили на Торецький напрямок.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону

ЗСУ тримають оборону / © Getty Images

Російські окупаційні війська готують масштабний прорив на Донбасі та перекидають бригади з трьох ділянок фронту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що військове командування РФ передислокувало підрозділи 68-го армійського корпусу та 58-ї загальновійськової армії на Торецький напрямок з району Курахове та окупованих районів на заході Запорізької області.

За даними геолокаційних карт, російські війська нещодавно здійснили механізовану атаку у кількості взводу та просунулися у східній та південній частинах населеного пункту Мирне (на південний захід від Торецька).

Підрозділи цієї бригади, ймовірно, зараз розосереджені кількома ділянками фронту. Російський блогер 4 травня зазначив, що підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) ведуть бойові дії в районах Старої Миколаївки та Олександрополя, а також проводять зачистки біля Калинового (усі населені пункти розташовані на південний захід від Торецька). Експерти також звернули увагу на повідомлення про те, що підрозділи цієї дивізії станом на 4 травня все ще перебували на Запорізькому напрямку, і що, ймовірно, дивізія зараз розподілена між Запорізьким та Торецьким напрямками.

«На початку 2025 року російське військове командування посилювало наступальні операції на південний захід від Торецька підрозділами 150-ї та 20-ї мотострілкових дивізій (обидві входять до складу 8-ї загальновійськової армії, Південний військовий округ). Повторне переміщення підкріплень з трьох різних ділянок пріоритетних», — констатують у ISW.

Аналітики припускають, що російські сили можуть спробувати використати нещодавні передислокації на Торецьке та східне Покровське напрями в рамках взаємозалежної операції, спрямованої на ліквідацію українського виступу на південний захід від Торецька для подальшого просування на Костянтинівку з півдня та оточення Покровська та Мирнограда.

Раніше експерт повідомив, коли Росія може почати свій новий наступ. Більше про це читайте у новині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie