Росіяни готують новий наступ: Мусієнко назвав ймовірні напрямки удару

Росіяни готують новий наступ. / © Associated Press

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Російська армія активно готується до нового масштабного наступу на Донеччині. Основними напрямками удару можуть стати Покровський і Лиманський.

Про це в ефірі повідомив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Поки Путін говоритиме про переговори, на фронті триватимуть активні бойові дії. Росія намагатиметься захопити всю Донецьку область”, – наголосив експерт.

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Він зазначив, що ініціатива Кремля щодо переговорів — це частина стратегії затягування часу. Швидкі домовленості невигідні російській стороні, тож диктатор Путін намагатиметься затягувати процес, паралельно використовуючи це як аргумент для зниження санкційного тиску.

“Росіяни будуть маніпулювати тим, що нібито готові до миру, але саме Україна зриває домовленості”, – попередив Мусієнко.

Також, за його словами, Кремль тягне час до початку спільних навчань “Захід-2025” із Білоруссю. Під час цих маневрів Росія може показати накопичену техніку, яку зараз активно виробляє на своїх заводах, і яку буде важко вразити, наприклад, дронами на білоруській території.

“Путін хоче продемонструвати Заходу, що в нього ще є резерви, і таким чином спровокувати тиск на Україну з вимогою йти на поступки”, – пояснив експерт.

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Крім того, Кремль сподівається на політичні зміни в Європі, зокрема на перемогу ультраправого кандидата в другому турі президентських виборів у Румунії. Це частина більшої стратегії Москви — дестабілізації НАТО зсередини.

“Москва затягуватиме діалог, висуваючи дедалі абсурдніші умови, які жодним чином не наближають до миру”, – підсумував Мусієнко.