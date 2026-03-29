Окупанти готуються до штурму одного із міст України: яка ситуація на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається динамічною. Поки на одних ділянках ворог вичерпав ресурси і чекає на сприятливу погоду, на інших — використовує туман та дощ для масованих атак.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Куп’янський напрямок

За словами речника Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова, ресурси ворога тут майже вичерпані. Окупанти припинили спроби просуватися з півночі, а в самому місті залишається не більше 20 загарбників.

Реклама

Головні особливості:

Армія РФ чекає на появу густої весняної рослинності, аби активізувати наступ.

Замість важкої техніки ворог усе частіше використовує мотоцикли, квадроцикли та позашляховики для швидких атак невеликими групами.

Лиманський напрямок

Українські захисники мають успіхи: попри заяви Міноборони РФ про «взяття» Брусівки, ЗСУ просунулися у східній частині Лимана.

Ситуація на ділянці:

Після невдалого механізованого штурму батальйонного складу 19 березня, ворог повернувся до тактики проникнення малими групами.

Окупанти не змогли закріпитися в місті. Аналітики припускають, що тепер РФ зосередиться на спробах обійти «фортечний пояс» з півдня через Костянтинівку.

Покровський напрямок

На відміну від Куп’янська, під Покровськом росіяни використовують погану погоду як перевагу. Ворог намагається просуватися поблизу Гришиного та Родинського.

Реклама

Тактика ворога:

Штурми проводять саме в негоду, аби максимально ускладнити роботу української повітряної розвідки.

Окупанти масово застосовують дим для маскування своїх моторизованих та механізованих колон.

Нагадаємо, російська армія збільшила кількість обстрілів прикордонних районів України на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. При цьому обстріли супроводжуються спробами проривів ворожих піхотних груп.