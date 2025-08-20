Агент РФ / © СБУ

У Херсоні затримано ворожого агента, який збирав розвідувальні дані для російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Про це повідомляє офіційний канал Служби безпеки України.

Зловмисник мав завдання зібрати інформацію про прибережну зону та об’єкти української оборони поблизу Дніпра. Отримані дані мали бути використані для прихованого проникнення ворожих груп на підконтрольну Україні територію.

За планом окупантів, ці передові загони мали закріпитися на позиціях, щоб забезпечити підхід основних сил армії РФ з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

У Херсоні затримано ворожого агента / © СБУ

За матеріалами справи, затриманим виявився 37-річний житель Херсона. Він потрапив у поле зору російської розвідки через свої антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Для збору інформації чоловік обходив прибережну територію, фіксуючи розташування українських військових, а також випитував додаткові відомості у місцевих жителів під виглядом звичайних розмов у магазинах.

Агент потрапив у поле зору російської розвідки через свої антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах / © СБУ

Співробітники СБУ задокументували діяльність російського агента та затримали його за місцем проживання. Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями росіяни підірвали власних агентів в Україні. Загалом, від початку 2025-го в Україні було задокументовано 50 терактів.