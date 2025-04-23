Росіяни хочуть наступу: військовий експерт оцінив перспективи літньої кампанії окупантів

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Росія прагне почати наступальну операцію, але не має перспектив для успіху протягом літньої кампанії.

Про це сказав військовий експерт Юрій Федоров на YouTube каналі Мосейчук Podcast.

За його словами, росіяни хочуть йти в наступ, але наступ передбачає підготовку позицій: спочатку завдаються танкові та артилерійські удари, а потім вже просувається піхота.

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«Я не бачу тих перспектив для російської перемоги, для успіху протягом літньої кампанії. Тому що співвідношення сил було таким самим, як воно було і в 24-му, і в 23-му році. А якщо співвідношення сил не змінюється, значить і характер війни не змінюватиметься», - пояснив Федоров.

Водночас на його переконання, російський диктатор Володимир Путін буде вимушений організовувати наступальну операцію в Україні, інакше у російських еліт всередині країни почнуть виникати питання.

«Почнуть ставити масу питань уже його власні підлеглі, ставитиме запитання його офіцерський корпус, не розуміючи, за що він воює. За перемогу? Це добре – усі перемогу люблять. А коли перемоги немає, почнуть шукати відповідального… Поки він (Путін – ред.) сподівається на диво, мабуть… Ось він регулярно молиться. Міністр оборони Білоусов взагалі щодня молиться», - додав Федоров.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу Владислав Селезньов заявив, що Росія може розпочати активну фазу наступу одразу на кількох напрямках, щоб захопити нові території на Донбасі та півдні України.

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