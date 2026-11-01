Росіяни кинули тисячі військових у штурми, але майже ніде не просунулися: свіжий звіт ISW (мапа)

Збройні Сили України / © Associated Press

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Українські захисники просунулися поблизу Лимана та на схід від Слов’янська, посилюючи тиск на російські позиції й логістику. На тлі активних наступальних дій на Сході та Півдні російські війська змогли досягти лише обмеженого успіху — поблизу кордону на Харківщині.

Про це йдеться в новому огляді Інституту вивчення війни (ISW) за 30–31 жовтня.

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Де наступає Росія: ситуація на фронті в Сумській та Харківській областях

Упродовж 30–31 жовтня російські війська атакували на кількох напрямках — від Сумщини й Харківщини до Запорізької області. Однак ISW не виявив підтверджень успіхів окупантів на більшості ділянок фронту.

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На Сумщині російське командування продовжує намагатися створити так звану буферну зону вздовж кордону, зазначають аналітики ISW. 31 жовтня джерело, яке висвітлює діяльність угруповання «Північ», заявило, що українські військові зайшли до Юнаківки на північ від Сум. Там також повідомили про значні втрати російських підрозділів через перевагу ЗСУ у застосуванні безпілотників.

«Російські війська продовжують наступальні дії в північній Сумській області, але ISW не спостерігало доказів їхнього просування в цьому районі», — зазначають аналітики в оцінці ситуації на Північному напрямку.

Окремо ISW підкреслює, що створення обороноздатних буферних зон у Сумській області залишається однією з цілей російського угруповання на північному напрямку.

На Харківщині аналітики зафіксували єдине підтверджене просування росіян за цей період — поблизу Гранівки, на північ від Харкова. Речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов пояснив, що окупанти намагаються розширити зону контролю з флангів, а не просуватися далі в напрямку Козачої Лопані.

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«Російські сили зосереджені на розширенні зони просування з флангів, а не на подальшому просуванні вглиб Козачої Лопані», — сказав Трегубов.

За оцінкою ISW, мета російських військ на Харківщині — відтіснити українські сили від міжнародного кордону, сформувати буферну зону з боку Бєлгородської області та наблизитися до Харкова.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Куп’янський, Борівський і Лиманський напрямки: ЗСУ проводять контратаки

За даними Інституту вивчення війни, 30 і 31 жовтня російські війська продовжували штурмувати Куп’янськ та прилеглі території, однак аналітики не знайшли підтверджень просування окупантів. Російські військові блогери заявляли про нібито успіхи в районі Малої Шапківки, Мирового та Куп’янська-Вузлового, проте ISW не підтверджує ці повідомлення.

Натомість українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Борової. Геолоковані кадри від 30 жовтня зафіксували російський обстріл української позиції на південь від Зеленого Гаю. За оцінкою ISW, це свідчить про просування ЗСУ в цьому районі.

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«Російські війська продовжували наступальні дії в Куп’янську та поблизу нього, але ISW не спостерігало підтверджень їхнього просування», — зазначають аналітики Інституту в оцінці ситуації на Куп’янському напрямку.

За даними ISW, 30 та 31 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, однак не досягли підтверджених успіхів. Українські захисники контратакували на південний схід від Лимана та на східних околицях міста.

За оцінкою ISW, російське командування й надалі прагне оточити український «Фортечний пояс» із північного заходу, захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець. Це один із ключових елементів плану окупантів щодо просування на Донеччині.

«Російська мета: захопити Лиман і перетнути Сіверський Донець, щоб підтримати широке охоплення „Фортечного поясу“», — так ISW описує завдання російського угруповання на цьому напрямку.

На схід від Слов’янська російські війська також проводили наступальні дії, проте без підтвердженого просування. Українські сили контратакували на південний схід від міста.

Аналітики зазначають, що вихід до Слов’янська, Краматорська та Дружківки зі сходу залишається одним зі стратегічних завдань російського командування в межах кампанії із захоплення «Фортечного поясу».

Костянтинівський і Добропільський напрямки: росіяни готуються до нових штурмів

На Костянтинівському напрямку російські війська продовжують застосовувати тактику інфільтрації — намагаються проникати в українську оборону невеликими групами. За оцінкою ISW, про такі дії свідчать геолоковані кадри від 19 та 30 жовтня, на яких зафіксовано удари ЗСУ по російських позиціях у північній і північно-західній частинах Костянтинівки.

«Російська тактика інфільтрації може давати відносно швидкі тактичні результати на слабо утримуваних ділянках української оборони, але українські адаптації та нездатність Росії закріпитися обмежують їхній тривалий ефект», — зазначає ISW в аналізі російського наступу на Донеччині.

Аналітики ISW також звертають увагу на спроби російських військ просуватися до Костянтинівки та Дружківки з півдня й південного заходу. Окупанти діють на схід від річки Казенний Торець, намагаючись розширити зону своєї присутності поблизу цих міст.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Схожу тактику росіяни застосовують і на Добропільському напрямку. За даними ISW, геолоковані кадри від 29 жовтня підтверджують, що українські військові уразили три російські позиції в північній частині Добропілля.

Окрім спроб проникнення в українську оборону, окупанти накопичують у цьому районі танки, бронетехніку та інше озброєння. Про це 31 жовтня повідомив сержант однієї з українських бригад, яка діє на Добропільському напрямку.

«Російські сили продовжують накопичувати резерви навколо Покровська на південь від Добропілля, готуючись до відновлення посилених штурмових дій у напрямку Добропілля», — пишуть аналітики ISW.

© Інститут вивчення війни (ISW)

Майже 900 втрат за тиждень: ЗСУ завдали удару по російських силах біля Гуляйполя

На Гуляйпільському напрямку російські війська атакували 30 і 31 жовтня, однак не змогли просунутися. За даними українських військових, окупанти зазнали на цій ділянці фронту значних втрат.

За даними 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, за останній тиждень українські сили вбили та поранили близько 900 російських військовослужбовців.

«На минулому тижні Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців противника. Це майже на 150 більше, ніж за попередній період, і рекордний показник за останні два місяці», — повідомила пресслужба 7-го корпусу ДШВ.

ISW також фіксує, що російські війська на Гуляйпільському напрямку вдавалися до інфільтраційних дій, але не досягали підтверджених територіальних успіхів.

Поблизу Оріхова російські війська також продовжували наступальні дії 30 і 31 жовтня, але без підтверджених територіальних здобутків.

За повідомленням військового оглядача Костянтина Машовця від 30 жовтня, окупанти утримують велику зону проникнення між Червоним Криничним, Чарівним і Білогір’ям. Однак ISW поки не може з достатньою впевненістю визначити її точні межі й тому не змінює відповідні позначення на картах контролю територій.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що в жовтні 2026 року російська армія зазнала рекордних втрат від початку повномасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 29 жовтня українські захисники знешкодили 49 040 російських військових. Попередній місячний рекорд фіксували у грудні 2024 року — тоді втрати окупантів становили 48 670 осіб.

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