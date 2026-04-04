ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
11k
Час на прочитання
1 хв

Росіяни кинулись форсувати річку на одному з напрямків: в ЗСУ пояснили, чи є загроза

Російські війська намагаються перетнути річку Жеребець.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російська армія.

Російська армія. / © Associated Press

Війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.

Про це повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі «Укрінформ».

«Щодо Жеребця — так, спроби її перетнути є, але наразі це не має суттєвого впливу», — наголосив він.

За словами Трегубова, подібні дії загарбники здійснювали і раніше, але без значного результату.

«Зараз там значно щільніша насиченість БпЛА», — додав Трегубов.

Як повідомлялося, протягом березня 2026-го РФ не зробила жодного прориву на фронті за місяць. Минулого місяця українські військові відбили 9 кв. км території, а просування росіян сповільнилося по всій лінії зіткнення.

Водночас видання Bloomberg пише про те, що наступ Росії загальмував. Хоч російська армія веде активні наступальні дії майже на всьому фронті, але результати їхніх атак виявились скромними, а втрати — високими. Україна витісняє російські війська з Куп’янська.

Дата публікації
Кількість переглядів
11k
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie