Росіяни кинулись форсувати річку на одному з напрямків: в ЗСУ пояснили, чи є загроза

Російська армія.

Війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.

Про це повідомив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі «Укрінформ».

«Щодо Жеребця — так, спроби її перетнути є, але наразі це не має суттєвого впливу», — наголосив він.

За словами Трегубова, подібні дії загарбники здійснювали і раніше, але без значного результату.

«Зараз там значно щільніша насиченість БпЛА», — додав Трегубов.

Як повідомлялося, протягом березня 2026-го РФ не зробила жодного прориву на фронті за місяць. Минулого місяця українські військові відбили 9 кв. км території, а просування росіян сповільнилося по всій лінії зіткнення.

Водночас видання Bloomberg пише про те, що наступ Росії загальмував. Хоч російська армія веде активні наступальні дії майже на всьому фронті, але результати їхніх атак виявились скромними, а втрати — високими. Україна витісняє російські війська з Куп’янська.