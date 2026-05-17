Росіяни лізуть через газопровід на півдні: в ЗСУ розповіли подробиці

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Російські військові на півдні використовують магістральний газопровід для перекидання штурмових груп у тил українських сил. Частина окупантів після виходу з труби здається у полон.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Укрінформ».

З його слів, українські військові давно знали про наміри росіян використовувати газопровід для логістики та інфільтрації диверсійних груп. Російські штурмовики проходили тренування на спеціально облаштованих полігонах на тимчасово окупованих територіях.

«Це ціла система і контрольована інфраструктура з елементами логістики, укриттів і навіть внутрішнього зв’язку», — сказав речник.

За його словами, всередині газопроводу росіяни облаштували пости, телефонний зв’язок, підкопи та обхідні тунелі у пошкоджених місцях. Вхід до труби розташований на території, контрольованій РФ, а виходи — поблизу позицій Сил оборони України.

Волошин зазначив, що завданням таких ворожих груп є проникнення вглиб української оборони, проведення диверсій та захоплення окремих об’єктів.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації.

