Росіяни лізуть через кордон: в ДПСУ розкрили, де найбільш гаряче

На Харківщині українські підрозділи зачищають населені пункти та беруть у полон російських окупантів після невдалих спроб просування.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле. Знову ж таки, спроби просування — це малі піхотні групи. Техніку противник не використовує та зазнає великих втрат. Хочу зазначити, що наші підрозділи не просто відбивають атаки, а також зачищають цю місцевість. Так було, до прикладу, за вчорашній день», — розповів Демченко.

Він додав, що українські військові беруть у полон окупантів, котрі намагалися зайти на територію України. Також спікер зазначив, що у Харківській області ворог виявляє активність у районі Вовчанських хуторів, у смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ.

Нагадаємо, останні тижні ворог активізувався на кордоні з Харківщиною.

21 січня у ДПСУ повідомляли, що протягом останніх днів російські війська, крім Покровського і Лиманського напрямків, ведуть найбільш активні бойові дії в районі населених пунктів Дегтярне, Нестерне та Кругле в Харківській області.

19 січня очільник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що російські війська посилили активність уздовж лінії кордону в зоні відповідальності Об’єднаних сил, намагаючись знайти слабкі місця в обороні та збільшуючи удари авіацією.