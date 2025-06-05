Росіяни лізуть, як таргани: у DeepState розповіли, що насправді відбувається на Сумщині

Сумська область перебуває під постійними обстрілами

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Російські окупанти мають просування у Сумській області за рахунок переваги в кількості живої сили та постійних штурмів. Ситуація наразі дуже динамічна.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий.

За словами Погорілого, ворог, за рахунок великої кількості піхоти, здійснює постійні штурмові дії. Сили оборони фізично не встигають знищувати окупантів, оскільки росіяни «лізуть як таргани», втім, продовжують відпрацьовувати по них FPV-дронами й артилерією. Наразі ж, метою окупантів є спроба зайти вглиб Сумської області.

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Станом на сьогодні ворог, як зазначив аналітик платформи Deep State, окупував 10 населених пунктів. Зокрема додалась Водолага та Андріївка.

«Ситуація дуже динамічна. Спочатку там була інформація, що вони заходять в умовне село, але по них починають відпрацьовувати, вони не мають можливості закріпитися. На вечір вже може бути інша ситуація, коли вони там займують його. В скорому часі оновлять мапи», — пояснив він.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що армія РФ активно використовує авіацію на Сумщині.