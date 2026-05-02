Росіяни масовано атакують АЗС у Харкові: над містом кружляють ворожі дрони та видно дим

Росіяни атакують Харків дронами / © Associated Press

Російські окупанти у суботу, 2 травня, масовано обстрілюють Харків ударними дронами. Росіяни атакують АЗС.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни обстріляли чотири АЗС

Окупанти масовано обстрілюють цивільну інфраструктуру Харкова. Ворожі дрони терористи спрямували по звичайних заправках.

Станом на зараз мер Харкова Ігор Терехов повідомив про чотири обстріли:

Влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі, на місці спалахнула пожежа, є постраждалі.

Влучання в АЗС в Основ’янському районі.

Влучання в АЗС у Новобаварському районі.

Ще одне влучання в АЗС у Київському районі.

У Харкові уже чотири постраждалих

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на зараз відомо про 4 постраждалих через російський терор.

«Зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському, Основ’янському районах Харкова. На цю хвилину відомо про чотирьої постраждалих. Їм надається медична допомога. Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію трьох АЗС», — написав він.

Екстрені служби працюють на місці влучань.

На місці обстрілів працюють екстрені служби / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Росіяни продовжують атаки на Харків

Також російські окупанти продовжують тероризувати Харків своїми дронами.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що у Шевченківському районі після обстеження наслідків нічних обстрілів виявили ще один нерозірваний «Шахед» в офісній будівлі. На місці працюють відповідні служби. Постраждалих немає.

Також росіяни обстріляли житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Про потерпілих невідомо.

Над Харковом кружляють ворожі дрони

Станом на зараз окупанти продовжують спрямовувати по Харкові дрони.

«Фіксуємо ще щонайменше 4 ударні БпЛА над містом.Також є загроза в передмісті. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся правил безпеки!», — попередив Ігор Терехов.

Війна в Україні: обстріли міст 2 травня

Зранку 2 травня росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні. Загинули дві людини.

У Харкові росіяни вдарили дроном по багатоповерховому житловому будинку. Один із дронів влетів просто у квартиру на 12 поверху і на щастя, не здетонував.

У ніч проти 2 травня російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Також росіяни атакували Кривий Ріг «Шахедами». У місті було чути вибухи.







