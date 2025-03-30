Росіяни масово тонуть під час навчань у Херсонській області: деталі від "АТЕШ"

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Агент “АТЕШ” з-поміж військовослужбовців 80-ї бригади ЗС РФ повідомляє про втрати, яких зазнають окупанти на тренуваннях з форсування водних перешкод у Херсонській області. Новобранців відправляють туди із тренувального табору у Криму для підготовки до штурмів островів Дніпра.

Про це пише партизанський рух “АТЕШ”.

“Тренування проходять у жорсткому режимі — солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, внаслідок чого багато хто випадає та тоне. Командири навіть не намагаються їх урятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців уже йде на десятки, але заняття продовжуються”, — зазначається у повідомленні.

Реклама

Згодом новоприбулих малими групами відправляють на штурм островів по 2–3 особи. Там їх просто викидають на берег із завданням закріпитися, звісно ж, без прикриття та нормальної евакуації. Але завдання не виконуються, і російська армія продовжує зазнавати втрат.

“У процесі відправлення таких груп один командир сказав: “Ну зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну”, — констатували у русі.

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня ЗСУ знищили 912 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1740 військових.