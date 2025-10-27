ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

Росіяни могли втратити гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем

Відомий Z-блогер опублікував прощальний допис з фото Ка-52, натякаючи на втрату бойового гелікоптера.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський гелікоптер Ка-52

Російський гелікоптер Ка-52 / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія, ймовірно, втратила бойовий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем.

Про це свідчить повідомлення від російського Z-блогера, що спеціалізується на темах авіації, капітана Іллі Туманова (Fighterbomber).

Туманов 27 жовтня опублікував у своєму телеграм-каналі фото гелікоптер Ка-52, підписавши його словами «Вічного польоту, брати!»

Коли саме і за яких умов ворог втратив Ка-52 — поки що невідомо.

/ © Телеграм-канал Fighterbomber

© Телеграм-канал Fighterbomber

Характеристики Ка-52

Ка-52 «Алігатор» — це російський двомісний ударно-розвідувальний гелікоптер, що є подальшим розвитком одномісного Ка-50.

Ось його основні технічні та льотні характеристики:

  • Екіпаж — 2 особи (пілот і штурман-оператор).

  • Схема співвісна (два співвісних несучих гвинти, що обертаються у протилежних напрямках).

  • Максимальна злітна маса — 10 800 кг.

  • Бойове навантаження — до 2800 кг (на 6 точках підвіски).

  • Максимальна швидкість — до 300-310 км/год.

  • Крейсерська швидкість — 260 км/год.

  • Практична дальність польоту — 460 км (до 1110 км перегінна).

На Ка-52 може бути розміщене таке озброєння: 30-мімімтрова гармата 2А42 у вбудованій установці; протитанковий ракетний комплекс «Вихор»; керовані ракети класу «повітря-повітря» («Ігла-В», Р-73); некеровані ракети: С-8, С-13. Є можливість підвішування авіабомб та гарматних контейнерів.

За оцінками, вартість Ка-52 може сягати 16 млн дол.

До слова, раніше у жовтні у Липецькій області Росії розбився винищувач Міг-31. Екіпаж катапультувався.

Дата публікації
Кількість переглядів
458
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie