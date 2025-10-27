- Дата публікації
Росіяни могли втратити гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем
Відомий Z-блогер опублікував прощальний допис з фото Ка-52, натякаючи на втрату бойового гелікоптера.
Російська армія, ймовірно, втратила бойовий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем.
Про це свідчить повідомлення від російського Z-блогера, що спеціалізується на темах авіації, капітана Іллі Туманова (Fighterbomber).
Туманов 27 жовтня опублікував у своєму телеграм-каналі фото гелікоптер Ка-52, підписавши його словами «Вічного польоту, брати!»
Коли саме і за яких умов ворог втратив Ка-52 — поки що невідомо.
Характеристики Ка-52
Ка-52 «Алігатор» — це російський двомісний ударно-розвідувальний гелікоптер, що є подальшим розвитком одномісного Ка-50.
Ось його основні технічні та льотні характеристики:
Екіпаж — 2 особи (пілот і штурман-оператор).
Схема співвісна (два співвісних несучих гвинти, що обертаються у протилежних напрямках).
Максимальна злітна маса — 10 800 кг.
Бойове навантаження — до 2800 кг (на 6 точках підвіски).
Максимальна швидкість — до 300-310 км/год.
Крейсерська швидкість — 260 км/год.
Практична дальність польоту — 460 км (до 1110 км перегінна).
На Ка-52 може бути розміщене таке озброєння: 30-мімімтрова гармата 2А42 у вбудованій установці; протитанковий ракетний комплекс «Вихор»; керовані ракети класу «повітря-повітря» («Ігла-В», Р-73); некеровані ракети: С-8, С-13. Є можливість підвішування авіабомб та гарматних контейнерів.
За оцінками, вартість Ка-52 може сягати 16 млн дол.
До слова, раніше у жовтні у Липецькій області Росії розбився винищувач Міг-31. Екіпаж катапультувався.