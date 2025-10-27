Росіяни могли втратити гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем

Російський гелікоптер Ка-52 / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія, ймовірно, втратила бойовий гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем.

Про це свідчить повідомлення від російського Z-блогера, що спеціалізується на темах авіації, капітана Іллі Туманова (Fighterbomber).

Туманов 27 жовтня опублікував у своєму телеграм-каналі фото гелікоптер Ка-52, підписавши його словами «Вічного польоту, брати!»

Коли саме і за яких умов ворог втратив Ка-52 — поки що невідомо.

© Телеграм-канал Fighterbomber

Характеристики Ка-52

Ка-52 «Алігатор» — це російський двомісний ударно-розвідувальний гелікоптер, що є подальшим розвитком одномісного Ка-50.

Ось його основні технічні та льотні характеристики:

Екіпаж — 2 особи (пілот і штурман-оператор).

Схема співвісна (два співвісних несучих гвинти, що обертаються у протилежних напрямках).

Максимальна злітна маса — 10 800 кг.

Бойове навантаження — до 2800 кг (на 6 точках підвіски).

Максимальна швидкість — до 300-310 км/год.

Крейсерська швидкість — 260 км/год.

Практична дальність польоту — 460 км (до 1110 км перегінна).

На Ка-52 може бути розміщене таке озброєння: 30-мімімтрова гармата 2А42 у вбудованій установці; протитанковий ракетний комплекс «Вихор»; керовані ракети класу «повітря-повітря» («Ігла-В», Р-73); некеровані ракети: С-8, С-13. Є можливість підвішування авіабомб та гарматних контейнерів.

За оцінками, вартість Ка-52 може сягати 16 млн дол.

До слова, раніше у жовтні у Липецькій області Росії розбився винищувач Міг-31. Екіпаж катапультувався.