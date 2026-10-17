Росіяни могли запустити "Калібри" з Новоросійська: що відомо про ракетну загрозу

Калібр / © Associated Press

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У ніч проти 17 жовтня з’явилася інформація про ймовірні пуски крилатих ракет типу "Калібр" з району Новоросійська.

Про це повідомляють українські моніторингові канали.

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За попередніми даними, могли бути зафіксовані пуски до восьми ракет. Водночас ця інформація наразі не має офіційного підтвердження.

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Монітори попереджають, що в разі реальних пусків, а не імітації, ракети можуть увійти до повітряного простору України орієнтовно протягом 40–60 хвилин після старту.

Жителів України закликають стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вдень 16 жовтня Ковель, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».

Протягом ночі та зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.

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