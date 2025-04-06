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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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252
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Росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку: Гетьман назвав найближчу загрозу обстрілів

Найближчі один-два дні треба бути особливо пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олексій Гетьман

Майор запасу, військовий оглядач Олексій Гетьман

Росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку найближчими днями.

Про це сказав майор запасу, військовий оглядач Олексій Гетьман сказав в ефірі телемарафону 6 квітня.

Противник може знову запустити ракети різних типів після ночі проти 5 квітня.

Експерт вважає, що цієї ночі російська повітряна атака була не зовсім масованою.

«23 ракети — це набагато менше, ніж росіяни запускали при масованих атаках. Тому, можна очікувати, на жаль, що буде ще одна атака», — сказав Гетьман.

На думку Гетьмана, росіяни можуть випускати щомісяця понад 100 ракет, оскільки поки що, у них є така можливість. Якщо більше місяця не було обстрілів, та запаси різних ракет можуть зрости до 200 одиниць як балістичних, так і крилатих ракет.

Експерт нагадав, що росіяни вже вдавалися до тактики обстрілів впродовж кількох днів, коли йде один обстріл, а за ним через пару днів наступний. На два ті обстріли одразу була використана та кількість ракет, яку росіяни змогли виготовити за період паузи в ударах.

«Могли бути удари 60-70 ракет, і потім ще раз — 60-80 ракет. Різних ракет. Балістика і „Шахеди“ комбіновано», — сказав Гетьман.

Він додав, що «Шахедів» у росіян вистачає.

«Можна припустити, на жаль, що якщо вони вже взялися до масованих ракетних атак — може бути у найближчий день-два може ще одна атака по аналогії», — наголосив Гетьман.

Нагадаємо, вночі та станом на 6:30 ранку 6 квітня Київ та решта України залишалися під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії. Жителі чули гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки у кількох містах.

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