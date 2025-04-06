Росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку: Гетьман назвав найближчу загрозу обстрілів

Майор запасу, військовий оглядач Олексій Гетьман

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Росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку найближчими днями.

Про це сказав майор запасу, військовий оглядач Олексій Гетьман сказав в ефірі телемарафону 6 квітня.

Противник може знову запустити ракети різних типів після ночі проти 5 квітня.

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Експерт вважає, що цієї ночі російська повітряна атака була не зовсім масованою.

«23 ракети — це набагато менше, ніж росіяни запускали при масованих атаках. Тому, можна очікувати, на жаль, що буде ще одна атака», — сказав Гетьман.

На думку Гетьмана, росіяни можуть випускати щомісяця понад 100 ракет, оскільки поки що, у них є така можливість. Якщо більше місяця не було обстрілів, та запаси різних ракет можуть зрости до 200 одиниць як балістичних, так і крилатих ракет.

Експерт нагадав, що росіяни вже вдавалися до тактики обстрілів впродовж кількох днів, коли йде один обстріл, а за ним через пару днів наступний. На два ті обстріли одразу була використана та кількість ракет, яку росіяни змогли виготовити за період паузи в ударах.

«Могли бути удари 60-70 ракет, і потім ще раз — 60-80 ракет. Різних ракет. Балістика і „Шахеди“ комбіновано», — сказав Гетьман.

Він додав, що «Шахедів» у росіян вистачає.

«Можна припустити, на жаль, що якщо вони вже взялися до масованих ракетних атак — може бути у найближчий день-два може ще одна атака по аналогії», — наголосив Гетьман.

Нагадаємо, вночі та станом на 6:30 ранку 6 квітня Київ та решта України залишалися під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії. Жителі чули гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки у кількох містах.

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