Росіяни можуть видавати себе за українців: генерал назвав сценарії провокацій у Польщі

Польща / © Associated Press

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Росія може організувати у Польщі провокації, під час яких диверсанти видаватимуть себе за українців.

Про це заявив колишній командир польського спецпідрозділу GROM, генерал Роман Полько, пише портал InPoland.

За його словами, серед можливих сценаріїв — атаки на об’єкти критичної інфраструктури, диверсії та відключення електроенергії.

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Полько вважає, що Росія може діяти за сценарієм “маленьких зелених чоловічків” під чужим прапором.

“Під виглядом, наприклад, обурених українців вони могли б розпочати атаку на критично важливу інфраструктуру”, — сказав генерал.

За його словами, метою такої операції може бути створення суспільного обурення проти українців і перенаправлення уваги Польщі з допомоги Україні на внутрішні проблеми.

Генерал зазначив, що польські спецслужби вже неодноразово повідомляли про затримання громадян України або Білорусі, яких підозрювали у роботі на Росію.

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Він не виключає, що Москва може використати подібних агентів для пошкодження інфраструктури або організації масштабних перебоїв з електроенергією, а потім представити це як дії українців.

Не пряма війна, а провокація

За оцінкою польських і західних служб, Росія наразі не має достатнього потенціалу для прямого нападу на НАТО.

Водночас загроза для країн східного флангу Альянсу залишається. Найімовірнішим сценарієм вважають не повномасштабне вторгнення, а обмежену військову провокацію, поєднану з масштабною дезінформаційною кампанією.

Останніми днями західні медіа та політики також попереджають про можливі російські провокації у Польщі або одній із країн Балтії.

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Російські державні медіа водночас називають такі повідомлення маніпуляціями Заходу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що держава готується до різних сценаріїв, але закликав громадян не панікувати.

“Я не хочу нікого лякати, але найближчі місяці, також через зміну характеру війни в Україні, можуть бути справді критичними”, — сказав Туск.

За його словами, найбільше занепокоєння через можливі дії Росії відчувають країни Балтії.

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Нагадаємо, раніше США та європейські розвідки попередили, що Росія найближчими місяцями готує військові провокації проти Польщі та країн Балтії. Через постійні загрози і порушення повітряного простору російськими дронами польська влада активно готується до оборони — у країні створюють величезний армійський резерв і заздалегідь навчають цивільне населення на випадок початку війни.

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