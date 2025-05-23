Росіяни проривають ближче до Дніпропетровщини / © Associated Press

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У Донецькій області, на Покровському напрямку, росіяни просунулися біля селища Надіївка Покровської міської громади Покровського району.

Про це повідомив інформаційний ресурс DeepState.

Зазначимо, що Надіївка перебуває під російською окупацією від 27 січня поточного року. Мапи DeepState демонструють, що станом на зараз росіян просунулися на захід від цього населеного пункту і наразі займають позиції в районі Котлярівки. Тут від адмінкордону з Дніпропетровською областю загарбників відділяє менше трьох кілометрів.

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Про бої поблизу Котлярівки інформує у своєму вечірньому зведенні і Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше аналітики повідомили, що російське військове командування, ймовірно, планує наступ на Дніпропетровську область.

Хоча Дніпропетровщина є значущим напрямком з огляду на її інфраструктуру та наближеність до важливих українських промислових і логістичних центрів, Москва поки що оцінює його як другорядний. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі ТСН.ua заявив, що наступ на Дніпропетровщину вимагав би значного збільшення резервів і боєприпасів, чого нині росіяни не можуть забезпечити без додаткових накопичень ресурсів.

А заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін ще в жовтні наголошував, що готувати Дніпропетровщину до оборони потрібно вже.

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«Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту. Враховуючи ситуацію із Селидовим, Покровськом — Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес», — попереджав військовий.