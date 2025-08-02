Місто Покровськ / © Associated Press

Реклама

Російська окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, опублікованому в суботу, 2 серпня.

У повідомленні відзначили «поступові успіхи» окупантів на північний схід від Покровська, де вони намагаються обійти і перерізати логістичні маршрути і наземні лінії зв’язку.

Реклама

«Вони [російські окупанти] просунулися на захід поблизу автомагістралі H-32, зокрема у напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська», — повідомили у британській розвідці.

Окрім того, російські війська захопили територію на південь від автомагістралі, просуваючись поблизу Миролюбівки.

«Згідно з повідомленнями відкритих джерел від 22 липня 2025 року, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути у південну частину Покровська, після чого українські війська проводили операції з очищення території», — йдеться у звіті.

Раніше британське видання The Telegraph повідомило, що наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом, що не дозволяє повністю оточити Покровськ. Захоплення Покровська може дозволити РФ встановити контроль над усією Донецькою областю.

Реклама

Речник ЗСУ нещодавно спростував заяви російських пропагандистів про те, що ворог нібито уже зайшов до Покровська.