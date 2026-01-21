Росіяни накопичують резерви для наступу на одному з напрямків: на що націлився ворог

Російські військові / © Associated Press

Реклама

На Слов’янському напрямку російські війська концентрують значні резерви для захоплення населеного пункту Дронівка. Ключовою метою ворога захоплення прибережних територій річки Сіверський Донець та стратегічних висот.

Про це повідомила 81-ша окрема аеромобільна бригада ДШВ.

Наступ на Дронівку

Російська армія продовжує стягувати резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу, готуючись до подальших наступальних дій з метою захоплення Дронівки.

Реклама

Протидіючи наступальному потенціалу противника, протягом минулої доби підрозділи безпілотних бойових систем 81-ї бригади 7-го корпусу штурмових військ ДШВ завдали результативних ударів у районі Серебрянського лісу. Внаслідок ураження було знищено дев’ять артилерійських засобів ворога, зокрема вісім буксированих гармат Д-30 та одну самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація».

Цілі РФ на Слов’янському напрямку

Основним завданням окупантів на цьому напрямку залишається встановлення контролю над прибережною зоною річки Сіверський Донець і захоплення панівних висот. У разі реалізації цих планів ворог отримає тактичну перевагу для застосування вогневих засобів.

Окрім цього, російські підрозділи не припиняють спроб проникнення в міжпозиційний простір українських сил. Для інфільтрації ворог використовує малі піхотні групи чисельністю до двох осіб, які діють переважно вночі, маскуючись за допомогою антитепловізійних пончо та користуючись складними погодними умовами.

Незважаючи на важкий рельєф місцевості та несприятливу погоду, підрозділи 81-ї бригади продовжують утримувати позиції та ефективно стримувати наступальні дії загарбників у визначеній зоні відповідальності.

Реклама

До слова, водночас російські окупанти намагаються створити на Сумщині та Харківщині буферну зону завширшки щонайменше 5 км, намагаючись відсунути кордон вглиб України. Ворог постійно шукає слабкі місця в обороні, атакуючи прикордонні селища. На Сумщині росіяни змогли зайти в село Грабовське на глибину до 1 км, а на Харківщині намагаються прорватися в районі Сотницького Козачка.