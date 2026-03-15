Росіяни накопичують сили та готуються до наступу: який напрямок під загрозою
Головком відвідав Запорізький напрямок і повідомив, що на Гуляйпільському відтинку інтенсивність наступальних дій значно вища.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку — у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.
Про це йдеться у його Телеграм.
За його даними, на цьому напрямку російська армія зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.
Водночас інтенсивність наступальних дій у районі Гуляйполя значно вища, ніж на інших ділянках фронту.
За даними Генштабу, минулої доби на Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.
Також повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків, ЗСУ мають успіхи та просування на Донеччині.