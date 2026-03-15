Росіяни накопичують сили та готуються до наступу: який напрямок під загрозою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку — у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

Про це йдеться у його Телеграм.

За його даними, на цьому напрямку російська армія зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.

Водночас інтенсивність наступальних дій у районі Гуляйполя значно вища, ніж на інших ділянках фронту.

За даними Генштабу, минулої доби на Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.

Також повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків, ЗСУ мають успіхи та просування на Донеччині.