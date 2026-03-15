ТСН у соціальних мережах

Війна
675
1 хв

Росіяни накопичують сили та готуються до наступу: який напрямок під загрозою

Головком відвідав Запорізький напрямок і повідомив, що на Гуляйпільському відтинку інтенсивність наступальних дій значно вища.

Анастасія Павленко
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, які ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку — у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

Про це йдеться у його Телеграм.

За його даними, на цьому напрямку російська армія зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.

Водночас інтенсивність наступальних дій у районі Гуляйполя значно вища, ніж на інших ділянках фронту.

За даними Генштабу, минулої доби на Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планувала розпочати повноцінний наступ, але ці плани, очевидно, провалилися.

Також повідомлялося, що російські війська готують особовий склад і бронетехніку до ймовірного наступу на Слов’янському напрямку в Донецькій області. За даними аналітиків, ЗСУ мають успіхи та просування на Донеччині.

