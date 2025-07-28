Росіяни накопичують війська для прориву на фронті: деталі від бійця ЗСУ

Наступ російських військ в Україні

Реклама

Російська армія накопичує війська та шукає слабкі місця для прориву на фронті протягом тих 50 днів, які президента США Дональд Трамп висунув Москві як ультиматум для досягнення мирної угоди з Україною.

Про це командир підрозділу TERRA у складі третього армійського корпусу Микола Волохов, який захищає Україну на Харківщині, повідомив у ефірі телеканалу «Київ24».

За словами бійця, російські окупанти щодня влаштовують штурми малими групами, шукаючи слабке місце в українські обороні.

Реклама

«Штурми відбуваються фактично кожен день. Рекордом було більше 20 штурмових дій на одній ділянці. Тут, звичайно, є і логіка певна, тому що ми зараз тримаємо близько 60 км, і це одна з найбільших ділянок, яку утримує один підрозділ», — сказав Волохов.

«Маленькі штурмові групи постійно тиснуть, шукають слабке місце. І ми маємо таку інформацію, є такі розвіддані, що вони хочуть накопичити певні сили, намагаються знайти у фронті слабкі місця, куди можна прорватися. І за оці 50 днів, про які зараз кажуть наші союзники, вони будуть намагатися максимально реалізувати свій потенціал», — розповів командир підрозділу TERRA.

Він наголосив, що своєю чергою Сили оборони України намагаються зробити все задля того, аби таких слабких ділянок не було, і не дають ворогу можливості рухатися вперед.

Яка ситуація на фронті зараз?

Напередодні військовий оглядач Денис Попович повідомив, що російські загарбники формують напівоточення Покровська на Донеччині. Є загроза, що ворог візьме під вогневий контроль логістичний шлях до міста.

Реклама

За інформацією аналітиків проєкту DeepState, російська армія підбирається впритул до Куп’янська на Харківщині.Ворог прагне розтягнути бойові порядки українських захисників, уклинитися та блокувати місто із західного боку.

Водночас Сили оборони України звільнили Кіндратівку на Сумщині. Російська армія відступила звідти з великими втратами, про що ворог «ниє» в соцмережах.

Зауважимо, за даними Reuters, РФ цього літа готує великий наступ проти України за підтримки бійців з КНДР. Північна Корея планує у серпні відправити до країни-агресорки до 6 000 військових.