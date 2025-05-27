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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни накопичили до 50 тис. біля Сумщини: Гетьман озвучив шанси на прорив

Гетьман порівняв цю кількість із армією ворога на Покровському напрямку. Понад рік спроб захопити Покровськ — безрезультатно.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Росіяни накопичили до 50 тис. біля Сумщини: Гетьман озвучив шанси на прорив

Майор запасу Олексій Гетьман

Росіяни накопичили до 50 тисяч військових поблизу Сумщини, але не мають шансів на прорив

Про це повідомив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі “КИЇВ24”.

Він наголосив, що це приблизна цифра, адже росіяни переміщуються, тому важко сказати точно.

«Кількісно біля Сумщини концентрується до 50 тис. Такі поки що орієнтовні дані. Вони можуть додути, можуть зняти… Вони переміщуються. Тому, вдасться це їм, чи ні… Ну ми бачимо, що на Покровську — приблизно така сама кількість, навіть трохи більше, ніж Сумському напрямку, так там майже рік вони намагаються оточити, захопити Покровськ, їм поки що не вдається», — сказав Гетьман.

Також експерт заявив, що РФ навряд чи вдасться прорив на півночі, адже фортифікації на Сумщині, Харківщині та кордоні з Білоруссю побудовані завчасно. Підготовка північного напрямку не гірша, ніж на Покровському.

Нагадаємо, речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що ворог поступово зміщує фокус активності на Донеччині.

Водночас Покровський та Новопавлівський напрямки досі залишаються найгарячішими на передовій.

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