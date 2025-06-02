Зеленський повідомив, де на фронті найнебезпечніша ситуація

Володимир Зеленський — президент України / © Associated Press

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Російська армія намагається вести наступальні операції на кількох напрямках. Одні з головних, гарячих — Сумський і Покровський.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 2 червня.

Щодо ситуації на полі бою, то від початку березня росіяни намагаються вести наступальні операції на кількох напрямках. Один з головних, гарячих — це Сумський, зазначив президент.

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«А також Покровський напрямок. Ми всіма своїми силами не даємо їм накопичувати максимальний кулак для того, щоб просуватися вперед. Я вважаю, що наші хлопці сильно працюють, міцно стоять», — додав він.

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«І різні формати у дронах операції на полі бою дають відповідний результат. А операція стратегічна, яка пройшла на території Росії, точно зменшує російський потенціал, точно показує „рускім“, що Україна працює над відповідними кроками, і якщо вони не зупиняться, ми працюватимемо далі. Операція також, як я і сказав, повертає віру в Україну і повернула віру в Україну партнерів», — зазначив президент.

Він також наголосив, що Росія продовжує терор і вкотре вдарила по Україні проти ночі 2 червня понад 480 БпЛА:

«Це була масована атака. Це були удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, були загиблі, поранені. Щодоби це відбувається. Тому розглюченість Росії нікого не цікавить. Росія повинна йти до закінчення війни. Ми всім світом повинні намагатися принаймні зупинити її».

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий до зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

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