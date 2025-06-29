Росіяни намагаються обстрілювати Суми зі ствольної артилерії

Самохідна гаубиця "Гіацинт-С" / © Український мілітарний портал

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Російська армія намагається не тільки завдавати повітряних ударів по Сумах, але й обстрілювати місто зі ствольної артилерії. Про це свідчить недавній удар, ймовірно, із гармати «Гіацинт» по селу Піщане, розташованому за кілометр від обласного центру.

Про обстріл, який стався 22-23 червня, повідомило видання «УП» з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник видання зазначив, що росіяни обстріляли Піщане активно-реактивний снаряд 152-мм з самохідної артилерійської установки 2А36 («Гіацинт-Б», причіпна гармата) або 2С5 («Гіацинт-С», самохідна гармата).

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Відомо, що максимальна дальність польоту такого снаряда складає 33-40 кілометрів.

У виданні припустили, що артилерійський обстріл було здійснено з території Росії — з району села Кульбаки, розташованого північніше захоплених Росією сіл на Сумщині, або зі сходу — з району Гуєва та Горналі Курської області РФ. Кульбаки розташовані північніше захоплених Росією сіл на Сумщині, Гуєво та Горналь — на відносно спокійному напрямку Миропілля.

Такий обстріл свідчить, що російська армія не полишає спроб дотягнутися до Сум артилерією.

Нагадаємо, 3 червня російська терористична армія здійснила обстріл центральної частини міста Сум, внаслідок якого загинули шестеро людей, застосувавши далекобійні ракетні системи залпового вогню.

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