Війна
Категорія
Війна
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Росіяни намагаються оточити Покровськ та Мирноград: військовий розповів про складну ситуацію

Ситуація поблизу Покровська та Мирнограда залишається складною, окупанти намагаються взяти міста в «кільце».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Російські сили намагаються оточити Покровськ

Російська армія продовжує наступ на Покровськ та Мирноград / © ТСН.ua

Поблизу Покровська та Мирнограда на Донеччині російська армія продовжує атакувати міста з флангів, маючи намір взяти їх в оточення.

Про це розповів головний сержант взводу безпілотних авіакомплексів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Кирило на позивний «Шеф» в коментарі «Суспільному».

За словами військового, ситуація дуже складна, оскільки ворог намагається взяти в кільце саму Покровську та Мирноградську агломерації. Мета окупантів — відрізати логістику та ускладнити роботу підрозділів ЗСУ, які тримають оборону на цьому відтинку.

«Намагаємось тримати, щоб ворог не просунувся на позиції. Вони хочуть оточити в кільце, відрізати логістику на позиціях і ускладнити роботу нашої та інших бригад, які стоять на цьому відтинку», — розповів Кирило.

За даними Генштабу, російська армія намагається наступати на захід від Покровська та розвивати успіх на схід в напрямку Родинського та Добропілля. Минулої доби на цій ділянці фронту було зафіксовано 38 штурмів з боку армії РФ.

Головний сержант 25-ї бригади зазначив, що у ворога є «мінімальні просування, але вони є». Російська армія атакує малими піхотними групами та безпілотниками, а бронетехніку, ймовірно, бережуть для «великого штурму».

«В основному застосовують дрони та піхотні групи», — підсумував військовий.

Нагадаємо, росіяни перекинули всю свою увагу на населений пункт, що знаходиться в тилу Мирнограда і Покровська. Ворог змінив тактику й намагається обійти оборону Сил України через тил. Родинське може стати ключем до захоплення Покровська.

