Росіяни намагаються повністю окупувати Донеччину: військовий про плани загарбників

Донецька область / © Associated Press

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Російські окупанти передусім намагаються зайняти Донецьку область, водночас розуміючи, що це не вдасться зробити швидко, сподіваються поновити контроль над тими територіями України, з яких їх вибили українські війська.

Про це в телеефірі сказав голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко.

«Наразі противник акцентує на Донеччині. Все-таки вони намагаються зайняти Донеччину для того, щоб виконати наказ Путіна в плані окупації Донецької області й, таким чином, обґрунтувати хоча б один із пунктів плану Путіна з окупації України (вони завжди наголошують, що Путін заявляв відкрито, що Донеччина — це пріоритет для нього)… Виглядає так, що противник, розуміючи, що Донецьку область зайняти швидко не вдасться, сподівається поновити контроль за тими територіями, з яких їм доводилося ганебно відступати…» — сказав Тимочко.

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Тому, на його думку, дійсно є загрози наступу противника на Сумщині (Сумщина — це один з базових напрямків наступу у свій час противника на Київ).

Голова ради резервістів Сухопутних військ нагадав, що росіяни з Харківщини ганебно втікали.

«Звичайно, що Путін це визнати не може. Окрім цього, наш контрнаступ відбувався на Запоріжжі, як і звільнення правого берега Херсона. По суті, Путін теж поставив задачу для своїх військ, паралельно з окупацією Донеччини, поновити окупацію тих територій, які вони займали раніше і з яких відходили; за можливості пробувати наступати далі», — зазначив Тимочко.

Військовий повідомив, що на Вовчанському напрямку, поблизу Вовчанська й Липців, не фіксується різкого збільшення наступальних сил ворог, однак, «якщо раніше там було порівняно затишшя, то тепер ми маємо чотири–п’ять боєзіткнень».

Водночас на Куп’янському напрямку інтенсивність наступальних дій росіян середня. За словами військового, збільшилася кількість наступів противника на Лиманському напрямку. Окрім цього, на Краматорському напрямку, зокрема в районі Торецька, росіяни намагаються прорвати українську оборону.

«Покровськ — там на даному етапі найбільша кількість боєзіткнень. Там і шість, і сім десятків зіткнень за добу. Противник намагається прорвати Новопавлівський напрямок. Ніяк вони не можуть виконати завдання російського командування в плані виходу в Костянтинопіль і взяття під контроль траси М-15», — сказав Тимочко.

Також, за словами військового, фіксуються зрушення росіян в інтенсивності військових операцій на Оріхівському й Гуляйпільському напрямках. Своєю чергою Херсонський напрямок, якщо порівняти з іншими, перебуває в стані локальних боєзіткнень, але інтенсивність боїв не зросла.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу вже у найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях.