Росіяни намагаються прорвати кордон на нових ділянках фронту: що відомо

ЗСУ / © Getty Images

Реклама

Ситуація на півночі Харківської області залишається напруженою. Протягом останніх півтора тижня на Вовчанському напрямку фіксується суттєве зростання активності російських військ.

Про це повідомив старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «ГАРТ» Олександр Даниленко в ефірі «Київ24».

Противник проводить інтенсивні штурмові дії вздовж усієї лінії державного кордону, намагаючись захопити нові території.

Реклама

За словами військового, тактика ворога полягає у пошуку слабких місць в українській обороні. Росіяни не полишають спроб зайти на українську територію у тих місцях, де раніше активних бойових дій не велося.

«Ворог хоче у нових місцях прорвати кордон, у тому числі захопити позиції військовослужбовців „Гарт“. Дуже великі людські ресурси кидає на це противник, але ми відбиваємо», — наголосив Даниленко.

Ключову роль відіграє аеророзвідка, яка дозволяє виявляти ворожі сили ще до того, як вони перетнуть кордон.

«Наша аеророзвідка вчасно це виявляє на стадії формування цих штурмових груп ще на території Росії», — зазначив представник бригади.

Реклама

За словами Даниленка, скупчення живої сили та техніки ворога знищують за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та ударних безпілотників.

Нагадаємо, в середині січня українські сили здійснили успішний контрманевр під Куп’янськом, витіснивши окупантів завдяки таємному просуванню бригади «Хартія» та елітним підрозділам операторів дронів. Однак, за даними Financial Times, цей успіх підкреслив проблему розтягнутого фронту: поки Куп’янськ стабілізували, ворог прорвався на 15 км до Запоріжжя та посилив тиск на Гуляйполе.