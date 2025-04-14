Росіяни намагаються прорвати оборону на Запоріжжі: яка загроза для обласного центру

Наступ РФ у Запоріжжі. / © ТСН.ua

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Окупаційна армія РФ намагається прорвати оборону українських Сил оборони в районах Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового та південніше П'ятихаток на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Новини Live .

"Ворог хоче прорвати цю лінію оборони і захопити певний плацдарм, на якому розмістити далекобійну великокаліберну артилерію. Звідти завдавати вогневих ударів по передмісті Запоріжжя, а також тримати під вогненним контролем логістичні шляхи, що йдуть із Запоріжжя на схід", - наголосив він.

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З його слів, це плацдарм, де окупанти намагаються прорвати українську лінію оборони. У цьому районі загарбники проводять постійні штурми, намагаючись прорватися.

"Сили оборони України тримають ці населені пункти під вогневим контролем і коли противник туди заходить, то ми їх знищуємо, відрізаємо їхні штурмові групи від груп закріплення. Тому просування там фактично нема ні на метр", - додав Волошин.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявляє, що армія РФ намірилася до 9 травня зайти на Дніпропетровщину. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче показати, що його війська просуваються на війні.

Дата публікації 19:34, 14.04.25 Кількість переглядів 15 Це змінить хід війни! Україна отримає Тауруси?! Екстрені заяви в ЄС!