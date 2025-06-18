Росіяни намагаються прорватись углиб Дніпропетровської області — що відомо про нову загрозу

Російський військовий.

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Російська армія не контролює територію Дніпропетровської області, попри заяви пропагандистських ресурсів. Окремі поодинокі проникнення окупантів були, однак усі групи противника було ліквідовано.

Про це в ефірі FREEДОМ заявив військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

“Росіяни намагались заходити — десь глибше, десь по краю. Але ці спроби завершилися знищенням їхніх штурмових груп”, — повідомив експерт.

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Водночас він наголосив, що загроза зберігається з повітря: FPV-дрони та інші безпілотні системи російської армії досягають глибини 10–15 км від лінії фронту.

За словами Ступака, близько трьох тижнів тому було оголошено евакуацію мешканців приблизно 20 населених пунктів, розташованих у зоні ризику. У частині сіл уже фіксують удари керованими авіаційними бомбами.

“У Новопавлівці вже падають КАБи — російські авіабомби. Місцева влада не могла гарантувати людям ні безпеку, ні доставку води чи їжі. Тому й було ухвалено рішення про евакуацію”, — пояснив аналітик.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російська армія намагається прорватися на Дніпропетровщину винятково для задоволення політичних забаганок Кремля. Жодного впливу на ситуацію на фронті такий прорив не матиме.

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