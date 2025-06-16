Росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровської області зі специфічною метою: полковник запасу пояснив задум РФ

Навіщо Дніпропетровська область потрібна росіянам / © vesti-ukr.com

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Російські окупанти намагаються прорватися до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, але у них немає достатніх сил, щоб вести там масштабні бойові дії.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан «24 Каналу».

За його словами, Дніпропетровська область потрібна росіянам, як «п'ята лапка для кота». Вони намагаються прорватися туди зі специфічною метою. Як наголосив Світан, в російських окупантів є проблеми у Запорізькій області, а також вони досі не захопили Донецьку, Луганську, Херсонську і ту ж Запорізьку області, які собі вписали у свою конституцію.

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Тож ситуація з Дніпропетровською, Харківською та Сумською областями створює потрібний інформаційний шум для населення всередині Росії. Тамтешня пропаганда починає посилено про це розповідати.

«Уявіть, якби росіяни не зайшли в Сумську, Харківську область на кілька кілометрів і не топталися б біля Дніпропетровщини, то що тоді б Скабєєва розповідала? Вона тоді бере російську конституцію і каже, що Україна контролює значну частину територій, які вони собі вписали. І це шок для росіян. Тому їм треба якийсь інформаційний потік. Хоча б за щось зачепитися, що вони щось захопили», - сказав Світан.

Нагадаємо, раніше Москва оголосила про прорив до Дніпропетровської області, що, на думку експертів, може змінити розставляння сил у війні. Втім, Київ заперечує вторгнення, називаючи це черговою хвилею дезінформації з боку Кремля.

Військовослужбовець Станіслав «Осман» Бунятов висловив думку, що якщо російські війська прорвуться на територію Дніпропетровської області, то просуватимуться там швидше, ніж на Донеччині, бо Дніпропетровщина має меншу щільність населених пунктів.

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