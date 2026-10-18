Росіяни намагаються прорватися до великого обласного центру: військовий розповів про плани ворога

Збройні Сили України / © Getty Images

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Російські війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя. Для цього їм потрібно прорвати українську оборону на ділянці фронту Гуляйполе — Запоріжжя, де тримають позиції підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ).

Про це начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий розповів в ефірі телеканалу «Київ24».

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Яка мета Росії на Запорізькому напрямку

За словами Володимира Полевого, окупація Запорізької області залишається стратегічною метою Росії. Він зазначив, що РФ закріпила претензії на український регіон у своїх офіційних документах і намагається реалізувати ці плани військовим шляхом.

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«Окупація Запорізької області — це фактично стратегічна мета росіян. Вони закріпили Запоріжжя як частину Російської Федерації у своїй Конституції і зараз намагаються за будь-яку ціну виконати це завдання», — сказав Полевий.

За словами начальника комунікацій 7-го корпусу ДШВ, щоб наблизитися до обласного центру, російським військам потрібно вийти на його околиці. Для цього вони мають подолати українські оборонні рубежі на напрямку від Гуляйполя до Запоріжжя.

«Щоб пройти на околиці Запоріжжя, їм якраз потрібно проломити лінію нашої оборони по лінії Гуляйполе на Запоріжжя. У цій смузі — це якраз смуга відповідальності і смуга оборони 7-го корпусу ДШВ і приданих йому підрозділів», — пояснив військовий.

Як FPV-дрони змінили бої на Запоріжжі

За словами Полевого, масове застосування FPV-дронів суттєво змінило характер бойових дій. Через загрозу з повітря дедалі більшого значення набувають рельєф місцевості та можливість сховатися від ворожого спостереження.

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«Ні для кого не таємниця, що зараз в основному засоби ураження — це FPV-дрони. І рельєф, і можливість сховатися на землі — це є важливим фактором», — розповів начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ.

Міська та сільська забудова дають більше можливостей для укриття від дронів. Саме тому контроль над населеними пунктами має важливе значення під час бойових дій.

«Найбільше укриттів, які придатні для того, щоб сховатися від власне ураження FPV-дронами, є в умовах міської або сільської забудови. Тому за кожен населений пункт відбувається дуже інтенсивна боротьба», — сказав Полевий.

Чому росіяни намагаються захопити посадки

За словами військового, важливу роль у боях на Запорізькому напрямку відіграють яри, лісосмуги та інші зелені насадження. Вони допомагають військовим маскуватися й зменшувати ризик виявлення ворожими безпілотниками.

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Полевий пояснив, що саме через це боротьба за посадки може мати суттєве значення на окремих ділянках фронту.

«Далі важливе значення мають будь-які яри, зелені насадження, посадки або ліси. Тому дуже часто історія говорить нам про те, що йдуть бої за посадки», — зазначив він.

Українські оборонні рубежі в смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ облаштували заздалегідь — ще до появи російських військ на цих напрямках, зазначив Володимир Полевий.

«Якщо говорити про нашу смугу відповідальності, то, звісно, самі оборонні рубежі були підготовлені задовго до того, як тут з'явилися росіяни», — сказав військовий.

Які річки та населені пункти мають значення для оборони Запоріжжя

У смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ протікають дві річки — Верхня Терса та Гайчур. За словами Полевого, особливості місцевості вздовж них впливають на те, як російські війська намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя.

Йдеться про річкові долини, яри, зелені насадження та населені пункти, розташовані вздовж цих водних артерій.

«Якщо подивитися на рельєф, який знаходиться в нашій смузі відповідальності, то там є дві річки — Верхня Терса і Гайчур. І, власне, басейнами цих річок з притоками, цими ярами і зеленими насадженнями, і також населеними пунктами, які нанизані на ці річки, власне, і вороги намагаються просуватися в сторону Запоріжжя», — розповів Полевий.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що росіяни неодноразово заявляли про «взяття» Малої Токмачки на Запоріжжі, однак закріпитися в селі їм не вдалося. Окупанти встановлювали триколори, проте українські оператори дронів 118-ї окремої механізованої бригади знищували як прапори, так і самих загарбників.

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