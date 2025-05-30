Росіяни намагаються просунутися на Сумщині: в ISW розповіли деталі

ЗСУ / © Associated Press

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Російські війська здійснили наступальні дії на північ і північний схід від міста Суми, захопивши кілька населених пунктів

Про це повідомили аналітики ISW.

Військовий спостерігач Костянтин Машовець зазначив, що росіяни контролюють Костянтинівку та Володимирівку на північ від Сум.

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Водночас російські мілблогери стверджують про просування окупаційних сил у напрямку Яблунівки, Миропілля, Новомиколаївки та ввійшли в Олексіївку.

«Російські війська атакували на північ від міста Суми в напрямку Кіндратівки та на північний схід від міста Суми в районі Юнаківки 29 травня», — йдеться в матеріалі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російське командування зосередило в Курській області значні сили для подальшого наступу вглиб Сумщини.

«Російські війська продовжували наступальні операції в Курській області 29 травня, але не досягли жодних підтверджених успіхів», — додали в ISW.

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Нагадаємо, Росія стягує війська до кордонів та готується до навчань у Білорусі.