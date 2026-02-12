ТСН у соціальних мережах

Війна
117
1 хв

Росіяни намагаються вербувати українців для реєстрації Starlink — СБУ надала деталі

Служба безпеки України застерігає громадян від спроб РФ завербувати їх для незаконної реєстрації терміналів Starlink.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Росіяни намагаються вербувати українців для реєстрації Starlink — СБУ надала деталі

Starlink / © reuters.com

Російські окупанти, які зіткнулися з блокуванням систем Starlink на фронті, пропонують українцям гроші за реєстрацію терміналів у ЦНАПах.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як діє ворог

Окупанти діють як через оголошення в Мережі, так і маніпулюють людьми — видають себе за українських військових, які нібито «не можуть зареєструвати Starlink» та звертаються «по допомогу» до громадян.

СБУ нагадує, що така співпраця з ворогом кваліфікується як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) і карається довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Куди звертатися

Громадян закликають бути пильними та повідомляти про подібні випадки через чатбот «Спали ФСБшника», телефон 0 800 501 482 або email callcenter@ssu.gov.ua.

Служба безпеки України також наголосила, що особи, які допомагають ворогу, стають співучасниками його злочинів і сприяють загибелі українських військових та цивільних. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, через відключення Starlink російські окупанти почали відступати у Запорізькій області. Про це повідомив високопоставлений співробітник НАТО. Він не уточнив, якою мірою останні успіхи України можуть бути безпосередньо пов’язані з втратою доступу росіян до Starlink. Проте сказав, що втративши цей зв’язок, Росія опинилася в дещо скрутному становищі з погляду оперативного управління військами.

