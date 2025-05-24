Росіяни намагаються захопити острови в дельті Дніпра: ЗСУ про бої на Херсонщині

Дніпро на Херсонщині. / © Associated Press

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На Придніпровському напрямку армія РФ намагається відтіснити ЗСУ від Антонівського мосту біля Херсона та захопити острови в дельті Дніпра.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє “УНІАН”.

На півдні загарбники активізували авіацію і збільшили кількість ударів БпЛА. Разом з тим загарбники не зменшують штурмові дії та артобстріли по позиціях ЗСУ.

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На Придніпровському напрямку армія РФ проводить перегрупування, логістичні та розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За словами Волошина, на Херсонщині ворог зосередив штурмові групи на декількох точках для проведення форсувальних дій невеликими групами піхоти.

"Ворог намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів та на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів. Зокрема, це Забич, Нестрига, Козулиський. Там противник хоче "взяти" плацдарм і далі поступово – острів за островом, протока за протокою - здійснити висадку на правий берег", - пояснив Волошин.

Втім, наголошує військовий, наразі всі ці спроби марні. За його словами, сил та засобів, які росіяни там зосередили, вистачає для проведення таких штурмових дій, однак не достатньо для класичного форсування Дніпра.

"Проте противник там буде постійно діяти активно, постійно триматиме активність, завдяки тому, що зібрав там відповідну кількість сил", - пояснив військовий.

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Як повідомляв військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, ЗСУ здійснили успішні контрнаступальні дії на Харківщині - у районі населеного пункту Липці та біля Куп’янська.

Тим часом, за інформацією аналітиків Sky News, РФ має "чотиримісячне вікно" для прориву на фронті. Видання з посиланням на українського військово повідомляє, що російські війська збираються у північно-східній частині. Втім, у ЗС РФ "нічого не вдається".