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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни намагалися під прикриттям масованого удару здійснювати штурмові дії — Зеленський

Слідчі, криміналісти та експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Майже 150 російських атак відбулося проти українських позицій і зафіксовано більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння. 

Про це інформує президент України Володимир Зеленський з посланням на доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті за добу 24 квітня.

Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку. Вдячний усім нашим воїнам — кожному солдату, сержанту й офіцеру — за стійкість і захист наших позицій.

Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак.

Росіяни отримали гідну відсіч. 

“Хочу відзначити за це особливо воїнів нашої 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат. А також відзначу ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність”, — наголосив глава держави.

“Також наші слідчі, криміналісти та експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві”, — резюмував президент.

Нагадаємо, що раніше ворог 5 разів ударив по Харкову: пошкоджені приватні будинки.

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