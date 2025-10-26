Росіяни "нашпигували" Москву ППО — аналітики показали, як окупанти готуються до можливої атаки

Позиція ППО у Москві / © Фото з відкритих джерел

OSINT-аналітики виявили різке зростання кількості позицій засобів протиповітряної оборони навколо російської столиці. За останні два місяці окупанти звели щонайменше 21 нову позицію у радіусі до 50 км від Москви.

Про це повідомляє спільнота “Око Гора”.

ППО навколо Москви. / © Фото з відкритих джерел

За даними аналітиків, приблизно 80% із них розташовані на південь від міста — у напрямку України. На опублікованій мапі позиції позначені різними кольорами:

Зеленим — “Панцир”

Жовтим — С-300

Червоним — С-400

Вежа з ППО у Москві. / © Фото з відкритих джерел

Експерти зазначають, що не всі точки постійно зайняті — росіяни час від часу переміщують комплекси, змінюючи схему оборони.

ППО у Москві. / © Фото з відкритих джерел

Таким чином, Кремль продовжує укріплювати повітряний щит Москви, побоюючись можливих атак безпілотників чи ракет, які вже неодноразово долітали до столиці Росії.

Нагадаємо, під час нещодавньої атаки безпілотників на столицю РФ у Московській області частина російської ракети ППО пробила дах пасажирського автобуса.