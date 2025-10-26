- Дата публікації
Війна
- 273
- 1 хв
Росіяни "нашпигували" Москву ППО — аналітики показали, як окупанти готуються до можливої атаки
За два місяці росія звела щонайменше 21 нову позицію ППО навколо Москви. Близько 80% — на півдні, у напрямку України.
OSINT-аналітики виявили різке зростання кількості позицій засобів протиповітряної оборони навколо російської столиці. За останні два місяці окупанти звели щонайменше 21 нову позицію у радіусі до 50 км від Москви.
Про це повідомляє спільнота “Око Гора”.
За даними аналітиків, приблизно 80% із них розташовані на південь від міста — у напрямку України. На опублікованій мапі позиції позначені різними кольорами:
Зеленим — “Панцир”
Жовтим — С-300
Червоним — С-400
Експерти зазначають, що не всі точки постійно зайняті — росіяни час від часу переміщують комплекси, змінюючи схему оборони.
Таким чином, Кремль продовжує укріплювати повітряний щит Москви, побоюючись можливих атак безпілотників чи ракет, які вже неодноразово долітали до столиці Росії.
Нагадаємо, під час нещодавньої атаки безпілотників на столицю РФ у Московській області частина російської ракети ППО пробила дах пасажирського автобуса.