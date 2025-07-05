Росіяни наступають на Сумщині: ворог окупував населений пункт

Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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На півночі Сумської області російські війська нещодавно захопили село Новомиколаївка, що належить до Хотінської селищної громади.

Про це повідомили аналітики ISW.

У звіті зазначається, що 3 та 4 липня російські сили здійснили серію атак поблизу населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка та Миропілля, розташованих на північ і північний схід від міста Суми. У відповідь, за даними російських джерел, українські підрозділи здійснили контратаки на цих же напрямках.

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Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 липня повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби українські захисники відбили 17 атак ворога. Також противник завдав 13 авіаударів із застосуванням 32 керованих авіабомб і здійснив 290 обстрілів, зокрема дев’ять — з реактивних систем залпового вогню.

За інформацією українських військових, ситуація на сумському напрямку залишається напруженою — російська армія щодня запускає до 50 ракет по цій ділянці фронту.

Нагадаємо, ЗСУ завдали нищівних ударів по командних пунктах російської армії. Водночас Росії помітили перші ознаки гострої нестачі солдатів для ведення війни.

Раніше ми писали, що масштабне дезертирство російських військових з лінії фронту в Україні стало черговим серйозним ударом для Кремля. Від лютого 2022 року суди РФ зареєстрували 20 538 справ про самовільне залишення військової частини, дезертирство або відмову виконувати накази.

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