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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни наступають з півночі: чи вдається окупантам закріпитися в Сумській області

Росіяни вийти в тил угрупованню ЗСУ, яке залишається в Курській області.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Військовий РФ.

Військовий РФ. / © Associated Press

Російська армія розпочала наступ на півночі. Окупанти закидають малі диверсійні групи до Сумської області. Їхня мета - не закріпитися, а знищити логістику та вийти в тил українським силам.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний в коментарі РБК. Україна.

Зокрема, в матеріалі видання йдеться про те, що окупаційні війська уже ввійшли до кількох населених пунктів Сумської області - до Новенького та частково до Басівки. Їхнє завдання - просунутись далі в бік Юнаківки та КПП "Суджа", щоби вийти в тил тому угрупованню ЗСУ, яке залишається в Курській області і паралельно створити ту саму "санітарну зону" у своєму прикордонні.

Проте експерти стверджують, що в Юнаківку, Новеньке та Басівку окупанти просуваються малими диверсійно-розвідувальними групами - по 5-7 чоловік.

"Вони зайшли до Новенького, воно повністю розбомблене, там нема за що зачепитися. Але зайшли ДРГ, по 5-7 осіб, мікроскопічні. Їхнє завдання - запускати дрони, відслідковувати пересування військ. Їхня задача - зробити максимальну шкоду логістиці, яка ведеться по трасі. Але це не означає, що вони зайшли і закріпилися, мова йде про декілька цих ДРГ", - розповідає військовий експерт.

Як повідомлялося, РФ намагається прорвати кордон. Аналітики проєкту DeepState заявляють, що на Сумщині збільшилась "сіра" зона.

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